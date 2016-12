Ya tenemos aquí la película de Star Wars de cada navidad. Ya es una bonita tradición anual, reencontrarnos por estas fechas con todo lo característico de la saga galáctica: gente con nombres de medicamento, personajes CGI que mueven la boca raro y mujeres haciendo cosas.

En el caso de la entrega de este año, Moulin Rouge 1, ha sucedido algo curioso: hay un montón de escenas que salían en los trailers que no aparecen en la película. Analizamos aquí las más destacadas.

En esta escena de aquí, vemos a la protagonista de la película (una camarera aspirante a actriz que, por una serie de hilarantes y deliciosos equívocos, se ve envuelta en la rebelión contra el imperio) confrontando un TIE fighter. Esto lo cortaron, quizá porque se dieron cuenta de que un TIE fighter es una nave inventada que no existe en la realidad y quedaba poco realista.

Aquí tenemos a Darth Vader y a Orson Krennic, dos miembros destacados de la administración Trump, charlando en otra escena cortada. ¿De qué hablarían? Probablemente, de que ya no se puedan hacer chistes de gangosos o de mariquitas. Que qué mal la corrección política. Que ahora haces un chiste de tartamudos y se te enfada alguna asociacion de tartamudos. “Que nada, que gilipollas todos”, concluiría Vader, dando un puñetazo en la barra y con un palillo en la boca.

Soldados imperiales dándose un chapuzón en la playita, aprovechando que llega el veranito. Esta escena, sin duda, se eliminó del montaje final para no hacer quedar a los stormtroopers como unos incompetentes. No convenía destruir su imagen de guerreros bravos, certeros e infalibles. Sin embargo, me alegro de que sí que aparezca en la película la escena del Emperador Palpatine haciéndose una foto a los pies y colgándola en internet con el comentario “Aquí, sufriendo”. Humaniza al personaje.

Esto me salía al principio cada vez que veía los trailers en youtube. Y NI RASTRO de todo esto en el montaje final. Me parece fatal. Yo fui al cine con toda la ilusión de ver a todos los personajes haciéndose tests de embarazo constantemente durante dos horas. Y nada. En vez de eso, se dedican a robar los planos de nosequé trasto tocho. Al menos, el trasto se parece a un óvulo gigante.

