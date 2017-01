LAS FOTOS MÁS CURIOSAS DE BENEDICT CUMBERBATCH

Sherlock, la famosa serie sobre un perfecto gilipollas que va acompañado a todos lados por un hobbit, acaba de terminar su cuarta y quizá última temporada. Ha habido muchas quejas por este abrupto final, en el que Sherlock no ha dejado embarazado a Watson, como muchas fans esperaban. Pero hoy os traigo algo para paliar la pena: ¡las fotos más curiosas e hilarantes de Benedict Cumberbatchque hay en la red! Y, sí en efecto, cuando digo “en la red” me refiero a “lo primero que me ha salido en google”. Porque aquí, en el blog de Federik, sabemos que os gusta la basura inútil. Sin basura inútil, internet sería como un cielo sin estrellas. Como Bertín Osborne sin Arévalo. Como Christopher Nolan sin la pedantería. ¡Vamos con las fotos!

Benedict oliendo una flor. Una sencilla estampa que demuestra que ser una superestrella internacional del cine no impide detenerse de vez en cuando para apreciar los pequeños momentos de belleza. O quizá iba a comérsela.

Aquí tenemos al bueno de Benedict partiéndose el cuDeleitándose con una revista durante un descanso de rodaje. Parece que a Benedict le encanta la lectura. Y quizá también la sodomía, como a todo inglés que se precie. Y comer personas, claro, de vez en cuando.

Benedict desafiando a un pulso a una especie de señor gordo. ¿Lograría ganarle? Yo creo que sí. Y quizá después se lo comió. Nah, borrad el “quizá”.

Un Benedict pensativo, meditabundo. ¿Qué estaría cavilando en ese momento? ¿Quizá cuál sería su próximo proyecto? ¿O estaría planteándose su adicción al canibalismo extremo? Esperemos que no, porque si algo adoramos de sus actuaciones, además de su expresividad y su potente voz, son esos cachitos de carne humana que se pueden apreciar en las comisuras de sus sensuales labios durante los primeros planos.

Benedict a punto de capturar y comerse a una niña pequeña. Lo más curioso de esta foto es que se pueden ver sus piernas en verde croma, antes de que se las borren digitalmente en postpo. ¡Raro momento! Por lo de las piernas, no por lo de la niña, claro.