Abren un gimnasio 24h para que puedas no ir a cualquier hora del día

La última tendencia en emprendeduría llega a España. Se trata de los gimnasios 24 horas, una tipo de instalación que ya existía, pero esta vez con un giro que lo hace mucho más interesante: que en realidad, no existen.

“Es muy cómodo. Si, pongamos un ejemplo, me propongo ir al gimnasio a las dos de la madrugada, y al final, como siempre, no voy, puedo quedarme en casa sintiéndome culpable a la hora que sea”, afirma uno de los usuarios.

Los gimnasios 24h que no existen se perfilan como una apuesta de futuro. Carecen de puertas, de máquinas aterradoras impregnadas de sudor ajeno y de orangutanes hipertrofiados con piernas de alambre. De hecho, el establecimiento es como la honradez de un abogado: inexistente.

“Hasta ahora, los españoles solo podíamos sentirse culpables por no ir al gimnasio cuando estaba abierto. Ahora pueden odiarse a sí mismos durante todo el día”, asegura un nuevo socio.

El éxito de esta cadena es tan rotundo que sus propietarios se plantean extender el modelo de negocio a otros sectores. De ser así, abrirán Consultas de proctólogo 24h que no existen, Centros de lavado de coches 24h que no existen y Residencias para ir a visitar a tus abuelos 24h que no existen.