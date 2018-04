Albert Rivera se ofrece voluntario para escribir el TFM de Cristina Cifuentes

Días de declaraciones, de tribunales que podrían no existir, de notas que cambian, de gente que firma por otros, de más declaraciones, de un Trabajo de Fin de Master que no aparece... la información sobre el Master de Cristina Cifuentes está saturando a la gente y hay una persona que ha decidido para terminar con esto de una vez por todas: Albert Rivera.

Mientras tanto, Cristina Cifuentes ha tuiteado algo con muchos emoticonos y gifs.

El lider de Ciudadanos se ha presentado esta mañana ante los periodistas para anunciar que ofrece sus servicios, conocimientos y (palabras textuales) "lo que encuentre en la Wikipedia" para escribir el trabajo a la Presidenta de la Comunidad de Madrid. "¿Es eso lo que la gente quiere? ¿Si Cristina presenta el TFM la gente callará la boca y podremos seguirles apoyan... estooo... hacer una oposición sensata? No se diga más. Yo lo hago si hace falta", ha asegurado.

El CIS le ha puesto ya el primero en los sondeos como político con la letra más bonita.

En sus declaraciones, Rivera ha dicho: "Yo creo que Cristina está siendo sincera y que esto no es más que una serie de rocambolescas situaciones. Si no encuentra el TFM le pediré que me diga por encima sobre qué iba y en una noche se lo hago. No sé cuántas páginas debe tener, pero creo yo que usando una letra gorda y triple espaciado gasto un paquete de folios rápidamente".

"Aprovecho para decir a Mariano Rajoy que si su hijo necesita ayuda para los deberes de mates, que también cuente conmigo", ha terminado.