Albert Rivera se proclama líder de Los Vengadores

Esta mañana el líder de Ciudadanos ha convocado a todos los medios nacionales para anunciar por sorpresa que a partir de mañana liderará el grupo de superhéroes conocido como 'Los vengadores'.

'Como ciudadano de un país que un día fuese un gran imperio, siento sobre mis hombros la responsabilidad de velar por la justicia en el mundo' comenzó a declarar Rivera. 'Es por ello que tras una larga reflexión, he decidido liderar Los Vengadores llevando así un paso más allá mi responsabilidad política, ya no solo con España, si no con los habitantes del planeta'.

Esta declaración ha causado un gran revuelo entre los periodistas presentes que se apresuraron a plantear al líder de Ciudadanos diversas cuestiones. A la pregunta de cuál sería su superpoder, Rivera respondió 'Mi gran sentido de la responsabilidad política y excepcional sentido común'. Esto ha confundido aún más a los periodistas pero Rivera zanjó el asunto 'También puedo repetir muchas veces que soy catalán y español, tantas que puedo provocar un fuerte dolor de cabeza y, en algunos casos, una ligera hemorragia nasal'.

Preguntado acerca de qué pasaría ahí para con su partido, el presidente del mismo respondía 'Ciudadanos deberá seguir sin mí. Será duro, difícil, casi una azaña, algunos incluso dirían que imposible, pero tengo fe en que el partido encuentre un líder que les guíe. Por el momento las mejores opciones son Juan Carlos Girauta o un chimpancé que sabe imitar a Cristiano Ronaldo. Puede parecer que no, pero ambos están a un mismo nivel político e intelectual'.

Finalmente la prensa ha querido conocer cuál será el nombre de superhéroe el cuál no ha tenido problema en desvelar: 'Supercapitán Españaman'. Tras esto Rivera trató de abandonar el atril volando pero tan solo pegó un salto hacia un lado con tan mala fortuna que tiró sobre él una estanteria por lo que finalmente abandonó en lugar en ambulancia.