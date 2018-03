Albert Rivera sufre quemaduras de primer grado por arrimarse siempre al sol que más calienta

En su última comparecencia ante los medios Albert Rivera ha sorprendido a muchos mostrando unas marcas que parecían que se había quedado dormido en una playa de Benidorm en agosto, y ha tenido que explicar la causa por la que ha aparecido así: El haberse tomado de manera literal la frase "Arrimarse al sol que más calienta".

Le han acompañado Inés Arrimadas y Juan Carlos Girauta, ambos con gafas de sol y cubiertos de crema solar.

"A nosotros nos dijeron en un cursillo online sobre política que se que hiciera eso, y es lo que hemos hecho", asegura Albert. "Cuando ya nos han explicado que es un refrán y que ya estábamos haciendo con creces lo que realmente significaba, pues ya me he he quedado más tranquilo, porque es lo que mejor se me da", finalizó.

"Menos mal que ya no tengo que hacer al pie de la letra lo que hacen los refranes, porque a ver cómo coño iba yo a hacer un puente de plata para mis enemigos".

La NASA está interesada en estudiar su epidermis. "Debería estar completamente calcinada por todo el tiempo que ha estado expuesta, y nos interesa poder reproducirla en nuestros laboratorios para hacer equipos que sean más resistentes a las radiaciones ultravioletas. Es realmente fascinante", ha dicho uno de sus científicos.