El PP alega que no conoce de nada Madrid y por tanto es imposible que tenga casos de corrupción allí

Esta mañana el PP ha salido al paso de las últimas noticias sobre Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Esperanza Aguilera, ex presidenta, que han sido relacionadas por Francisco Granados con la caja B del PP madrileño.

Rafael Hernando ha comparecido ante la prensa para declarar que el PP no tiene nada que ver con Madrid ya que no lo conocen y ni siquiera saben dónde está exactamente 'Parece que hay voces interesadas que nos intentan vincular a casos de corrupción para manchar nuestra impecable trayectoria'.

'Lo absurdo del tema es que esos rumores malintencionados apuntan a Madrid, lugar que no conocemos en absoluto ya que jamás hemos estado allí. De hecho hasta esta mañana, ni sabía dónde estaba. Creo que cerca de Ávila ¿No? Aún no me he enterado bien ¿Es un pueblo o algo así?' declaraba Hernando.

Sobre las presidentas que el partido ha tenido en la comunidad, aclaraba: 'Estas personas no han formado nunca parte de nuestro partido ya que nosotros no tenemos presencia en ese sitio que usted nombra.son farsantes que han suplantado a nuestro partido y pensamos denunciarlas, no dejaremos correr esta difamación que nos hiere y duele, nosotros solo tenemos un objetivo que es servir a España con devoción'.

Tras esto Rafael Hernando se ha ido secándose las lágrimas y sollozando que le duele España.