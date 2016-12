El prestigioso galardón de Cuñado del Año 2016 otorgado por la revista El Jueves tiene un claro vencedor: Álvaro Ojeda. Y un claro perdedor: España.

El flamante Brother in Law of the Year, Álvaro Ojeda, celebró el título como es propio en él: golpeando mesas rabioso y emitiendo alaridos sin sentido hasta perder el conocimiento.