Esta mañana, D.G. ha sido ingresado de urgencias en el Hospital Clínic de Barcelona con heridas de gravedad a lo largo y ancho del cuerpo. El agresor habría sido M. V., uno de sus vecinos, que no habría tolerado otra conversación sobre el calor repleta de tópicos.

"Abro la puerta del ascensor. Vivimos en un edificio de 14 plantas, así que el trayecto era largo. Para romper el hielo se me ocurre comentar que hacía mucho calor pero que dicen en la tele que lo peor está por venir. Así saca un cuchillo y me apuñala. En el fondo me lo merezco".

La víctima recibió cuarenta y tres puñaladas en las manos, el pecho, la cara, los glúteos y los testículos. No en total, sino cuarenta y tres puñaladas en cada uno de los sitios mencionados.

La familia de la víctima afirma que "es una vergüenza y esperamos que el culpable pague por sus actos. Cuando salga del hospital y llegue a casa le apuñalaremos nosotros mismos, por imbécil".