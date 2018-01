Artur Mas deja el PDeCAT porque ya no se malversan fondos como antes

Artur Mas, el que fuera delfín de Pujol y sueño húmedo de las “tietas” catalanas, abandona la presidencia del PDeCAT tras varios meses de valoraciones personales. Después de verse cercado por varios juicios pendientes de resolución, el expresidente ha declarado: “tengo menos movilidad jurídica que Stephen Hawking en el desierto”.

“Con Pujol sí que molaba, eso era un bukkake de dinero en toda la cara”, declaraba Mas.

Otro de los motivos de la renuncia de Mas es para no frenar la evolución del PDeCAT. “El partido ha optado por una transparencia impropia de los fundadores del partido, pero si las nuevas generaciones quieren ser honradas, ¿quién soy yo para decir que se equivocan?”, declaraba Mas.

Artur Mas no renuncia a su carrera y ya tiene firmados diferentes contratos para promocionar productos dentífricos. “Aun en las malas épocas no hay que perder la sonrisa”, declaraba.

En relación a la sentencia del caso Palau que se resolverá la próxima semana, Mas ha declarado: “Yo siempre he sido más de pisitos en la zona alta, lo de los Palacios me parece demasiado ostentoso, no tengo nada que ver con eso. Si fuera el caso “Segunda Residencia en la Cerdanya” estaríamos hablando de otra cosa”, declaraba.