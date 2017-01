"Mujer, practicarás felaciones a tu marido siempre que te lo ordene. Pero cuando lo hagas, piensa en Jesús. Recuerda: ¡No eres una pervertida!". Este es uno de los consejos que Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada, ofrece a sus fieles para evitar arder en la lava eterna del Infierno.

"Hay que cerrar los ojos y pensar en Jesús. Imagina que lo que tienes en la boca es el pene de Jesucristo. Técnicamente es el cuerpo de Cristo, así que estarías comulgando".

El arzobispo jamás pierde la ocasión de realizar mansplaining y decir a las mujeres cómo deben vivir su vida. No en vano, preside la editorial 'Nuevo Inicio', en la que se han publicado obras como “Cásate y sé sumisa”, firmada por la autora italiana Constanza Mitiano. Este texto es una suerte de manual dirigido a mujeres casadas, en el que se dan consejos tan controvertidos como "Dios te ha puesto al lado de tu marido, ese santo que te soporta a pesar de todo. Obedece y sométete con confianza" o "Sé una mujer del siglo XXI. Practica el coito de espaldas. Así mientras tanto podrás aprovechar para planchar".

El arzobispo asegura que la vida más íntima de las parejas también incumbe a la Iglesia: "el sexo matrimonial también es obra del Señor, y como tal, siempre se ha regido por las directrices de La Iglesia. Permítanme que les recuerde un antiguo dicho en latín: ‘Sine vomitus fellatio non est’. O como se dice hoy en día: si no hay arcada, no es mamada".