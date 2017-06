6 / 9

Pero no solo de profesores presos vive el MBA Soto del Real Executive Education. Los internos podrán gozar de las clases magistrales de antiguos alumnos que, a pesar de haber trincado como si el mundo se acabara al día siguiente, hoy en día vuelan libres como un pájaro. Es el caso de Luis Bárcenas, que enseñará Contabilidad B y Liderazgo, así como Being a Motherfucker in the Biznez I, II y Being a Real Motherfucker.