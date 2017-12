Carlos Boyero comenta vídeos porno en su tiempo libre... y tampoco le gustan

Las críticas que escribe Carlos Boyero son conocidas por muchos, pero hasta hace bien poco se desconocía que también plasma su prosa para reseñar películas que no suelen ser vistas mientras a tu lado alguien come palomitas con la boca abierta o explica una escena a su acompañante: Los vídeos de páginas web pornográficas.

"Milking party at the farm 8" y "Hentai with Senpai 3" tienen la puntuación más alta con 2 estrellas sobre 5, mientras que "Fuckers de la Galaxia" es la peor valorada y no ha recibido ninguna.