La Casa de Alba se defiende: "¡pero si ya no les damos latigazos!"

El escándalo vuelve a rodear la casa de Alba, esta vez sin que la Duquesa se marque un baile al más puro estilo Thriller de Michael Jackson. Hoy, el cinismo ha superado un nuevo récord histórico después que una des las casas más ricas y poderosas de la nobleza española pida becarios para cuidar de sus jardines, en lugar de pagar sueldos de jardinero.

“No sé, no entiendo a la gente. ¡Todo el mundo ha reaccionado fatal! Como si fuese algo negativo. Si a los becarios ya no les pegamos latigazos ni les decimos a qué partido deben votar, como hacíamos en el siglo XIX. ¡Y eso no nos lo valora nadie! Nos hemos modernizado mucho pero lo de querer cobrar… bueno ese ya es un tema que nos huele a ciencia ficción..”, comentan desde la casa de Alba.