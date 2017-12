El PP catalán se independiza de Cataluña

Esta mañana el PP catalán ha anunciado a través de un comunicado de prensa que se independizan unilateralmente de Cataluña.

'Hemos intentado explicar a los catalanes qué debían votar, primero con palabras y luego con hostias, pero nada, que no hay manera de que se enteren, estamos muy cansados ya' reza el comunicado, el cual también alega que 'No entendemos cómo nuestra política de hostias y detenciones no ha calado entre los ciudadanos catalanes, no entendemos qué ha podido fallar' aclara.

'Por ello, hemos dedicido independizarnos de Cataluña e irnos a Murcia. No, no trastéis de impedirlo, ya es tarde' finaliza el comunicado antes de añadir un último 'hijos de puta'.

El partido ya ha anunciado que ha traspado todas sus sedes. Varias de ellas pasarán a ser 'Pasadizos del terror' mientras que otro gran número de las mismas han sido adquiridas por el cartel de Sinaloa, el cual asegura sentirse 'como en casa'.

Por su parte, Xavier García Albiol abandona la política para dedicarse a su gran pasión, el pastoreo de anchoas 'Son unos animales muy nobles y muy listos, al menos, tanto o más que yo' declaraba mientras un camión de mudanzas 'Además, entre usted y yo, ni yo mismo me voté, no quería tirar mi voto, quería que fuese útil'.