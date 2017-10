Chiquito de la Calzada hará de mediador entre el gobierno español y el catalán

Esta mañana se ha hecho público que el Gobierno central y el Govern catalán han llegado a un acuerdo para sentarse a negociar el futuro de Cataluña. Dicha negociación estará presidida por un mediador elegido para la ocasión por ambas partes y no es otro que Chiquito de la Calzada.



Fuentes internas del Govern comentan que aprobaron la elección del mediador de inmediato ya que 'No se puede estar en tensión o enfadado estando en la misma habitación que Chiquito de la Calzada, o sea, tú imagínate estando muy serio mientras Chiquito va andando por la habitación, así como anda él, y diciendo "No puedorl, no puedorl" ¿A qué no puedes? Pues eso'.



Por su parte el Gobierno español ha reconocido internamente que, aunque inicialmente eran reacios a sentarse a negociar nada, en el momento que supieron que Chiquito estaría presente la situación cambió 'Es que a ver, cómo vamos a decirle que no a Chiquito. Vale que somos bastante fachas y eso, pero tampoco somos tan hijos de puta'.



Se rumorea además que Mariano Rajoy es muy fan de Chiquito y en ocasiones le imita por Moncloa, aunque con escaso éxito. 'El presidente lo intenta, pero le sale regular. Nosotros hacemos como que lo clava y nos reímos por aquello de que es el presidente, pero realmente espero que no lo imite durante las negociaciones o cabe la posibilidad de que el mismo Chiquito de la Calzada le acabe dando una hostia creyendo que se burla de él o algo'.



Por último el propio Chiquito ha emitido un escueto comunicado acerca de estas negociaciones en que el comenta que 'Jarl' y que 'Firstro duodenal'.