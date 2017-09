La CIA advierte a los Mossos de que Cataluña podría estar preparando un referéndum

A pesar de que el panorama político catalán vive uno de los momentos más apacibles de su historia, la Agencia de Inteligencia norteamericana asegura que algo se cuece bajo este remanso de paz.

Fuentes de la conselleria de Interior afirman que la CIA ha advertido a los Mossos de que, en un ambiente de secretismo absoluto y sin que la población sospeche nada, el gobierno de Cataluña estaría preparando un referéndum sobre la independencia.

"To the Mossos: be careful, baby. On the first day of the October of the year dosmil seventeen, there's gonna be mambo. Crazy people voting in the streets wil be trying to desmembrate Spain. Referendum is coming", asegura la nota de la CIA.