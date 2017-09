La CIA advirtió a los Mossos de que Neymar ficharía por el PSG

Según fuentes a las que ha tenido acceso esta redacción, la CIA no solo comunicó a los Mossos d’Esquadra que existía la posibilidad de que el Daesh perpetrara un atentado en Las Rambles; también advirtió al cuerpo de policía catalán de que Neymar Jr., por entonces jugador del FC Barcelona, abandonaría la disciplina blaugrana para fichar por el PSG.

"To the parrot! Very important informeixon: Neymar is going to PSG. They are peyin the clásula. Luego no digáis que no os hemos avisado", asegura el documento.