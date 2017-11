¡Cientos de personas creen ver un político de centro en esta foto!

Igualito que el perro girado que ha arrasado en las redes y en whatsapp durante los últimos días, un nuevo efecto óptico vuelve a triunfar en las redes. El vestido dorado o azul de 2017 es Albert Rivera: hay algunos votantes que lo ven como de derechas mientras algunos creen ver un político de centro.

“No sé, es como la mierda esa del gif de la bailarina. Por un momento creo que es de centro y ¡ZAS! Abre la boca y adelanta por la derecha al PP”

Científicos de la Universidad de Wichita aseguran que todo tiene una sencilla explicación: “La gente es imbécil y se cree lo primero que escucha por la tele, si no, no me lo explico”. Desde el resto de partidos políticos se observa con envidia las capacidades camaleónicas de Rivera y se intenta imitarlas sin mucho éxito. “Iceta casi lo consigue metiendo a gente de Unió en su lista y la verbigracia del los responsables de El Procés no se queda corta. Pero lo de Albert es un talento natural que va a terminar llevándose el gato al agua”, aseguran expertos en campañas electorales. Sí, esos que nunca aciertan (o eso esperamos).