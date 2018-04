Cifuentes alega no recordar nada "porque me pasé el máster en el bar fumando petas"

Cuando se acusa a los afiliados al PP de rancios, carcas y derechones, algo hay. Pero no en el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha demostrado ser una más entre los miles de estudiantes que asisten cada día a sus universidades.

Ante las falsas acusaciones por parte de medios insidiosos que acusaban a Cifuentes de obtener el título por la jeta y sin asistir a clase, la presidenta se ha defendido asegurando que una cosa es no ir a clase y otra distinta no ir al campus.

“¿Qué pasa? ¿Es que una no puede disfrutar de la vida universitaria? Vale, no fui a clase. ¿Y qué? Hacía lo normal, apalancarme en el bar a jugar al Catan y liarme un buen dos papeles. ¿Lo de el trabajo de fin de máster desaparecido? ¡Pues yo qué sé! Está todo borroso. Quizá me quedé sin Smoking azul y usé la contraportada para hacer una boquilla.”, asegura Cifuentes.