Esta mañana Albert Rivera ha ofrecido una breve rueda de prensa en la que ha anunciado que, si la gestación subrogada se regulariza, su partido sorteará un lote de cuatro niños a través de su web.

'Qué mejor forma de celebrar la gestación subrogada que regalando niños' declaró Rivera. 'Para ello solo habrá que registrarse en la web y rellenar un pequeño formulario especificando qué tipo de niños quieres que compongan el lote. Por ejemplo, quizás quieras una parejita y, por hacer las cosas un poco exóticas, un niño africano y una niña asiática'.

Rivera también ha rechazado de plano que la gestación subrogada mercantilice a los niños: 'No son un producto, no puedes, por ejemplo, descambiar a un niño si se te rompe dentro de los dos años siguientes a su adquisición. Solo puedes cambiarlo si se rompe dentro de los siguientes seis meses, que no somos animales'.

Al acabar la rueda de prensa Rivera repartió varios cupones de '3x2 en niños en niños catalanes' por si la ley saliese adelante en el futuro.