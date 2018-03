La cofradía de 'Nuestra Señora del Trabajo de Fin de Máster' pide el indulto para Cristina Cifuentes

Esta mañana el portavoz de la cofradía de 'Nuestra señora del trabajo de fin de máster' ha anunciado que, en representación de su cofradía, ha solicitado por escrito al Ministerio del Interior el indulto de Cristina Cifuentes. Así lo ha hecho saber en una entrevista concedida a COPE Sevilla.

'Sabemos que no ha sido condenada aún por nada relacionado al tema del máster, pero preferimos prevenir que curar, así que mejor si nos vamos poniendo ya con el tema del indulto en lugar de esperar a ver qué pasa' declara Antonio del Nabo, portavoz de la cofradía.

'Nuestra cofradía se compone de estudiantes o ex estudiantes que tuvieron que afrontar o están afrontando lo que supone tener que realizar un TFM y pidieron la ayuda de Nuestra Señora del TFM, por tanto entendemos que Cifuentes se viese abrumada por ello y optase por la salida fácil ¿Acaso no lo hemos hecho todos alguna vez? ¿Y debemos ser señalados de por vida por ello? ¿Verdad que no? Sabemos que Cifuentes obró mal, pero creemos que debe ser perdonada'.

Preguntado acerca de si existe relación entre esta petición y el hecho de que la cofradía haya recibido recientemente una subvención de 75.000€ de la Comunidad de Madrid, Antonio aclara 'No, no, para nada, es pura casualidad, ya sabe, los caminos del señor y eso'.

Ahora solo falta conocer la respuesta del Ministerio del Interior el cual ya ha expedido varios indultos estos días como el indulto de M. Rajoy para cuando aparezca o el indulto símbolico de Adolf Hitler porque, según el indulto 'Visto en perspectiva sí que la lió un poco, pero sin mala fe'.