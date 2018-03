Cofradía pasea la imagen del hombre con poderes que murió y resucitó para salvarnos: Goku

A las habituales cofradías de Vírgenes y Cristos de Semana Santa, este año se ha sumado la de los cofrades del Santo Super Saiyan, una congregación que rinde culto al verdadero salvador de la raza humana, Goku.

"Somos igual que los católicos, adoramos a un ser legendario con superpoderes que murió para salvar a la Humanidad y luego resucitó"

La Cofradía, situada en la localidad de Almuñécar, ha recorrido las calles del municipio paseando la imagen de un Goku a tamaño natural (sic) en la forma heróica en la que murió para redimir nuestros pecados y, más tarde, resucitó. Es decir, en el primer nivel de Super Saiyan. La comitiva ha terminado con una reunión de los fieles de Goku en la plaza del pueblo con los brazos en alto, tratando de reunir el poder para formar la Genki-Dama, también conocida como Bomba de Energía o Bola Universal.

Durante la procesión, la cofradía del Santo Goku ha sido el blanco de los insultos y las chanzas de muchos fieles católicos, que veían como el culto a un ser legendario con poderes mágicos no demostrables científicamente banalizaba su culto a Jesucristo, un ser legendario con poderes mágicos no demostrables científicamente.

"No pedimos ningún trato especial. Solo que nos permitan ahorrarnos el IBI"

Las similitudes de las creencias de la cofradía del Santo Goku con las de la iglesia católica han impulsado a sus fieles a pedir el mismo trato que reciben los católicos. "No pedimos nada que no exista. Solo ahorrarnos el IBI y poder enseñar a los niños nuestra versión fantasiosa de la historia en las escuelas", ha afirmado uno de sus representantes, justo antes de llevarse dos dedos a la frente e intentar teletransportarse. "¿Me he movido? ¿No? Algún día me saldrá...", ha dicho.