Comienzan las pruebas de selección para cuidar a los hijos de Ana Pastor y Ferreras el 21-D

A pocos días de las elecciones catalanas, un momento histórico ha azotado a los conocidos periodistas de La Sexta: La persona que cuidaba a sus hijos ha renunciado a su puesto y es necesario cubrirlo de nuevo cuanto antes.

Debido a ello, la pareja ha puesto un anuncio buscando a alguien que pueda ocuparse del bienestar de sus retoños mientras ellos realizan la cobertura de los comicios en Cataluña, y éste ha tenido una respuesta abrmadora de la gente. A los pocos minutos de publicar la oferta de trabajo, ya había gente acampando en la puerta del polideportivo habilitado para la ocasión, y horas después la cola de gente que deseosa por optar al puesto ya abarcaba varias manzanas.

"Yo dirijo una sucursal de banco, no sé qué me deparará el futuro y tengo miedo de acabar en el paro, pero sé que si consigo este trabajo va a ser para toda la vida"

"Necesitamos que nuestros hijos estén bien atentidos mientras los dos estamos fuera de casa informando de los escrutinios." -comenta Ferreras- "Yo me los llevaría al plató, pero en cuanto saco el Pactómetro se marean, y si está Inda luego tienen pesadillas y no hay quien los duerma. Si fuera por algunas horas se los dejaríamos a un vecino como favor, pero la que hay liada ahora mismo no sé ni cuando voy a volver a casa. Si todo se alarga mucho es posible que publiquemos un anuncio para contratar unos dobles de Ana y de mí para que cenen con ellos en Nochebuena"

Se valorará entre los aspirantes los estudios, su experiencia en pedagogía y saber poner vídeos de la Patrulla Canina.