Concursantes de Gran Hermano posarán desnudos en Atalaya al cerrar Interviú

Las primeras reacciones ante el cierre de Interviú no se han hecho de esperar. Y por sorpresa de todos, quien ha hecho el primer movimiento han sido los Testigos de Jehová quienes se han hecho con la exclusividad de los desnudos de los ex-concursante de Gran Hermano que la famosa revista solía publicar.

Y es que a partir de ahora, los ex-concursantes saldrán desnudos en la revista la Atalaya. Fulgencio Romero, editor de la revista la Atalaya, nos cuenta como les vino la idea: “Nosotros buscamos siempre gente crédula. Que se deje convencer de cualquier cosa. Y entonces vimos que es el mismo target: si hay gente que cree que Gran Hermano es un experimento sociológico de verdad, ¿como no van a creerse una religión donde las palomas fecundan humanas?”

Otra de las razones para atraer nuevo público son los bajos números que hoy en día tiene la revista. Fulgencio nos aclara “Nuestra revista no se encuentra en uno de sus mejores tiempos. Ha tenido una gran bajada de lectores. Twitter, OK Diario y Ciudadanos, todo eso nos hace mucha competencia a la hora de lavar cerebros”

Los ex-concursantes de Gran Hermano parecen entusiasmados. Valeria de Gran Hermano no sé qué nos cuenta: “Es un sueño realidad. Siempre he sido muy devota, piensa que todos los fines de semana me cerraba Florida 135, la catedral del techno”.