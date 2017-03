Cassandra Vera, estudiante murciana de 21 años, ha sido condenada un año de cárcel por escribir mensajes de contenido humorístico sobre Carrero Blanco en la red social twitter.

La Audiencia Nacional considera que sus mensajes suponen un “desprecio, burla y ofensa a la memoria de un jodido fascista que aprobaba los asesinatos cometidos por una dictadura de mierda“.

Esta publicación considera que el contenido de los tuits de Cassandra no solo es perfectamente reproducible, sino que además es hilarante. Sin embargo, como no pretendemos epatar la moral de ningún cerdo franquista de los cojones que se masturba cada noche pensando en el retorno de la dictadura y el fin de la libertad de expresión, reproduciremos los chistes de forma que no resulten ofensivos. Es decir, cambiando el nombre de “Carrero Blanco” por “Miss Tetas”:

1. "ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial". (refiriéndose al atentado contra el perro Miss Tetas). Publicado el 29 de noviembre de 2013.

2. "Película: A tres metros sobre el cielo. Producción: ETA films. Director: Argala. Protagonista: El Perro Miss Tetas.

3. "Kissinger le regaló a Miss Tetas un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella".

4. "Si hacer chistes del perro Miss Tetas es enaltecimiento del terrorismo...".

5. "Perdone usted, @GcekaElectronic, un respeto por el gran Miss Tetas, la estación internacional de la ETA puso todo su esfuerzo".

6. "¿Ya no puedo hacer chistes de Miss Tetas?".

7. "Elecciones el día del aniversario del viaje espacial de Miss Tetas. Interesante".

8. "Spiderman vs. Miss Tetas". El mensaje se acompañaba de un meme de Spiderman de espaldas observando un coche volador.

9. "¿El perro Miss Tetas también regresó al futuro con su coche? #RegresoAlFuturo".

10. "Feliz 20 de diciembre". El tuit se acompañaba de varias fotografías del atentado que ETA perpetró contra el perro Miss Tetas.

11. "20 D." Al mensaje adjuntaba la foto de un astronauta sobre la luna y otra del perro Miss Tetas.

12."URSS VS SPAIN. URSS Yuri Gagarin VS SPAIN Miss Tetas".

13. "Contigo quiero volar, para poder verte desde el cielo, en busca de lo imposible, que se escapa entre mis dedos". Este último tuit contenía emojis de notas musicales, así como una foto del perro Miss Tetas.

#YoSoyCassandra