El Cordobés niega la paternidad de Abu Lais Al Qurtubí

El video aparecido durante las últimas horas en el que Abu Lais Al Qurtubí (El Cordobés, en español) amenazaba a España en nombre del Estado Islámico han desatado todas las alarmas en la prensa rosa. “¿Cómo dicen que se llama este chico? ¿El Cordobés? ¿Otro? Esto no puede ser una coincidencia”, han comentado en Sálvame.

El famoso torero ha tenido que declarar y desmentir por partida doble, en primer lugar ha negado pertenecer al Estado Islámico, “Jamás me dejaría una barba así de hipster” y, conocida su fama, también ha negado cualquier tipo de responsabilidad paterna con el terrorista. “Además, yo no podría tener un hijo al que no le gustase el jamón”, añade el diestro.