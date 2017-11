Cospedal consigue una reunión con el ministro ruso Donpi Topocho

Después de un fin de semana bochornoso para Moncloa, en el cuál la ministra María Dolores de Cospedal se ha tragado la broma de dos humoristas rusos que se hacían pasar por un ministro de Letonia, parece que las aguas han vuelto a su cauce. Esta mañana, Cospedal ha informado que Rusia ha tomado cartas en el asunto ya que le ha llamado el ministro ruso Donpito Pocho para concertar una reunión para pedirle perdón en persona.

“Ha sido muy amable” asegura Cospedal “A pesar de que no le conozco, parece un tipo muy simpático. Estuvo toda la llamada riéndose”.

Cospedal nos relata que ha sido una llamada muy cordial. Han hablado largo y tendido e incluso le ha hecho un truco de mentalismo: “El ministro Donpi Topocho me ha dicho que era capaz de adivinar cual era la contraseña de los archivos clasificados de Defensa. Por desgracia, no ha acertado. Le he tenido que decir que la clave es ‘qwerty2017’”.

Nos interesamos para saber donde se va efectuar la reunión y la ministra nos responde: “Hemos quedado en terreno neutral. Como en las películas. No sé exactamente donde es el lugar porqué aún no lo he consultado GoogleMaps. Solo tengo la dirección: Calle Falsa 123”.

Desgraciadamente, no podemos continuar hablando con ella. Cospedal se disculpa porqué tiene una mañana muy atareada: “Tengo que salir corriendo antes que me cierre el banco. Debo hacer una transferencia bancaria a un príncipe nigeriano que me ha mandado un mail pidiendo ayuda económica, y le voy a ingresar lo que queda del fondo de las pensiones.”