Cristiano Ronaldo afirma que defraudó a Hacienda porque pensaba que era ella quien tenía que declararse

Finalmente, Hacienda mantendrá la vía penal contra Cristiano Ronaldo al no llegar a un acuerdo económico para saldar las deudas del futbolista. Al parecer, el jugador habría ofrecido una cantidad económica insuficiente, aún y habiendo incluido en la oferta unos conjuntos de toallas portuguesas y unos pastelitos de Belem.

El delantero habría ocultado las rentas generadas por derechos de imagen, sobre lo que el futbolista ha declarado: “No lo he ocultado, no le he cobrado al Estado mis derechos de imagen por estar en España, que son una pasta”.

En la misma línea declaraba el portugués: “Como futbolista, guapo, muy guapo pero que muy guapo, subo la media de belleza en España y eso tendría que desgravar”.

El futbolista afirmaba que no le supone ningún inconveniente tener que hacer la declaración: “No tengo ningún problema en rebajarme y declararme a la señora Hacienda, un ejemplo es que cada día me hago fotos con gente ordinaria y fea y no pasa nada”.

La prensa deportiva se ha hecho eco de la noticia con estos titulares: “El ariete portugués falla en el uno contra uno con Hacienda” o “Ronaldo estrelló su lanzamiento contra la barrera de Hacienda”.

El portugués ha asegurado que en ningún caso quería defraudar a la hacienda española y que en todo momento pensaba que, los títulos obtenidos por el Madrid, le convalidarían los ingresos no declarados.