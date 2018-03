Cristina Cifuentes alega que He-Man tambien se sacó el Master sin estudiar y a él no le dicen nada

Tras la falta de explicaciones que aclaren cómo la Presidenta de la Comunidad de Madrid obtuviera un Master sin haberse presentado a dos asignaturas que misteriosamente luego aparecieron aprobadas con un notable, ella misma ha decidido hablar, aunque no de lo que la gente esperaba.

"Lo primero de todo es pediros comprensión y tiempo hasta que nos inventem... hasta que se esclarezca todo"

"A falta de demostrar que las notas no fueron modificadas y que las aprobé gracias a la inteligencia y humildad que me caracterizan, estoy aquí para denunciar un ataque a mi persona y el doble rasero de la gente cuando le conviene" -ha comentado. "¿Os acordáis de He-Man? Pues él también tiene un Master, y pinta de tocar un libro no tiene. ¿Por qué yo recibo críticas y él no?", declaró visiblemente enfadada.

"Me he visto como 20 capítulos y todo lo que ha hecho ha sido estar con la espadita de un lado para otro. No le he visto coger apuntes o hacer fotocopias en ningún momento"

Según la Presidenta de la Comunidad "Está claro que todo esto es una campaña de difamación hacia mi persona urdida por la envidiosa izquierda mientras no dicen nada que, sin haber hecho nada, He-Man tiene un Master del Universo, que además es más gordo que el mío, que todo hay que decirlo".