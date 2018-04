Cristina Cifuentes culpa de todo lo que le pasa a un socialista capaz de viajar en el tiempo

Esta mañana mañama Cristina Cifuentes ha sorprendido a los medios españoles al dar una rueda de prensa que había convocado solo un par de horas antes para, en sus propias palabras 'Desvelar lo que está pasando y cómo están tratando de hundirme'.

Con casi todos los medios nacionales allí presentes, Cristina Cifuentes ha compartido su gran revelación: Un socialista, probablemente militante en el PSOE madrileño, está viajando a través del espacio-tiempo alterando la línea temporal en la que vivimos para dejar mal a Cifuentes.

'Si se paran a pensarlo, tiene todo el sentido. Fechas que no cuadran, gente que no recuerda varias cosas, documentos alterados... todo son consecuencias clásicas de cuando alguien altera el espacio-tiempo. Es la única explicación lógica y racional a todo lo que me está pasando estos días'.

Al ser preguntada acerca de si todas las incoherencias relacionadas con su Máster no son simplemente fruto del hecho de haberselo otorgado de forma totalmente irregular, Cifuentes respondía con una sonora carcajada 'JAJAJA. Hombre, por favor, quién va a creerse semejante fantasía ¿Que un ente público donde mi partido tiene mucho peso ha cometido actos irregulares, cuando no ilegales, para beneficiarme? Es ridículo, seamos serios. Socialista-viajando-en-el-tiempo'.

Tras concluir la rueda de prensa, Cifuentes se ha puesto un sombrero hecho con papel de aluminio para, según ella, 'impedir que un socialista me lea la mente' y se ha ido en taxi.