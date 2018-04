Cristina Cifuentes huye a Alemania para evitar un posible juicio por su Máster

Esta mañana se ha conocido que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha huido del país a raíz de la noticia de que la fiscalía investigará el asunto de su Máster.

Aunque técnicamente su paradero es desconocido, hay quien la sitúa en Alemania ya que, según un compañero de partido que prefiere permanecer en el anonimato 'Ayer el envié un WhatsApp y me respondió que estaba trabajando en su despacho. Le dije que yo acaba de pasar por allí y no había nadie, así que me dijo que es que justo se había ido y estaba ya en el tren. Para demostrarlo me envió una foto, yo en el momento no me paré a pensarlo, pero ahora, visto en perspectiva, era un poco raro que tras ella hubiese un cartel que ponía DÜSELDORF'.

Por su parte el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha excusado a su compañera de partido alegando que 'Quizás se ha ido en busca de su TFM. Quizás su TFM consista en un viaje al interior más personal, a la confrontación con uno mismo en soledad. O quizás se ha fugado, mire, yo qué coño sé'.

Por el momento no se tiene constancia de que la justicia española vaya a emitir una euro orden lo cuál está siendo aprovechado por varias agencias de viajes para organizar fugas a Alemania con toda la cerveza que puedas beber por muy buen precio.