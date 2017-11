El PP decreta dos días festivos nacionales por la clasificación de Suiza para el Mundial

Esta mañana el PP ha aprobado una reforma del calendario laboral nacional para incluir como festivos nacionales el jueves 16 y el viernes 17 a causa de la clasificación de Suiza para disputar el Mundial de fútbol en Rusia este verano.

Los helvéticos se impusieron por 0-1 a la selección de Irlanda del Norte en el partido de ida y lograron mantener el 0-0 en el partido de vuelta disputado este Domingo. El partido fue seguido muy de cerca desde distintas sedes nacionales del Partido Popular provocando un gran jolgorio y algunas fiestas improvisadas tras finalizar el mismo.

La Ministra de Empleo, Fátima Báñez, explicaba la decisión gubernamental de decretar los dos festivos: 'Creemos que es un hecho importante; España, especialmente su partido del gobierno, mantiene muchos lazos con Suiza, por lo que sus celebraciones son nuestras celebraciones'.

Otro diputado popular, que no ha querido dar su nombre, comentaba 'off the record' que 'Cómo no vamos a celebrar su clasificación si allí conocemos a un montón de gente, cada vez que paso la aduana no hace falta ni que muestre el pasaporte, todo el personal del aeropuerto me conoce y me saluda por mi nombre'.

Tras esta noticia han aparecido también los primeros rumores de que el Gobierno facilitará la instalación de pantallas gigantes por toda España para seguir el devenir de la selección Suiza en el Mundial ruso.