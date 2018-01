Denuncia a Dios por stalker

CdV.— Faustina Tangalbé fue educada en el amor a Dios y todo eso, pero hace unos años empezó a darse cuenta de que estaba en un relación abusiva. “Cuando de niña te dicen que Dios te vigila en todo momento no le das importancia, pero luego te das cuenta de que no es normal. O sea, ¿en todo momento? ¿Cuando me ducho, cuando me como los mocos? Si tanto me quiere Dios, ¿por qué no respeta mi espacio?”.

Faustina ya ha presentado una queja formal ante la Iglesia por esta injusta “política de privacidad” y se pregunta “cuánta gente se bautizaría si se leyeran los términos y condiciones”.