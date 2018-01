La derrota del Real Madrid afecta a Cristiano Ronaldo y sube un selfie menos que de costumbre

La reciente derrota del Real Madrid no ha dejado indiferente a nadie y, además de a los aficionados, los jugadores y el equipo técnico también se encuentran dolidos. Entre todos ellos destaca la tristeza que está sufriendo uno de sus personajes más mediáticos. Y no, no estamos hablando de Iván Campo.

Que su equipo haya perdido ha afligido mucho a Cristiano Ronaldo, y como duelo hoy ha realizado cuatro abdominales menos, indiferente a las consecuencias que puede acarrearle.

"Esta mañana ha cogido el móvil y ha empezado a hacerse fotos, como es habitual. Sin embargo, ha empezado a borrar muchas de ellas. Al principio pensé que era porque se había colado una legaña, pero no era el caso. Está realmente tocado", comenta su representante.

De las cincuenta y tres fotos que dejó sin borrar, al final ha elegido unas pocas para subir a sus redes sociales, pero sus seguidores se han dado cuenta que aún así eran menos de las que estaban acostumbrados.

Preguntando a la gente por este tema, nos dicen "Este tipo de comportamiento es propio en con un estado de ánimo bajo. Es posible que la persona quiere aparentar que se encuentra bien aunque no sea así. O yo que sé, si yo he venido a revisar la caldera. Llame a un gabinete de psicología, pregunte allí y de paso pida hora, tío loco. Por cierto, esto va a ser el vaso de expansión. Vaya preparando 200 euros".

Todavía no he aceptado el presupuesto. Seguiremos informando.