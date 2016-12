El Gobierno se ha propuesto seriamente acabar con el odio a la Navidad. La llamada“Operación: Huy sí, no compro regalos porque soy nihilista” ha dado sus primeros frutos. Esta madrugada, la Policía ha desarticulado la primera banda organizada de modernos pseudo-nihilistas cool.

En el cuartel general de la banda, una filmoteca, se ha localizado multitud de material que demostraría el origen nihilista de la agrupación, tales como camisetas de Black Flag, libros de Baudrillard y decenas de bigotes irónicos falsos, tanto para hombre como para mujer.

Según la Jefa de la Operación, Gemma García, «el nihilismo está en auge, pero se trata de un nihilismo falso. Los modernitos lo utilizan como excusa para no comerse la cabeza comprando regalos, para rehuir el pánico que les produce cenar con sus familias y para no afeitarse. Pero luego bien que se compran tabletas, entradas para conciertos deprimentes y portátiles de ‘la mazanita’. Eso no lo veo yo muy nihilista, eh. ¡¿EH?! Cínicos hijosdeputa…»

A fin de proteger a la población, la Policía ha distribuido un retrato robot con el que los ciudadanos podrán identificar a los nihilistas. El perfil del nihilista es un hombre o mujer de unos 30 años. Viste camisa de cuadros, pantalones de pitillo y chaquetilla de viejo. Todos ellos fueron encontrados en un container, aunque probablemente el nihilista los compró por internet a un precio ridículamente alto.

El nihilista asegura no tener hijos porque traer niños a este mundo absurdo e injusto es una crueldad, pero lo que sucede en realidad es que la paternidad le obliga a enfrentarse a cuestiones que le producen un terror primordial, como el paso del tiempo, el fracaso profesional o la música jazz. Puede ser vegetariano.

Interior ha anunciado que la ofensiva anti-nihilista no desfallecerá. Para demostrarlo, ha destinado una partida de 2 millones de euros que se invertirá en un arma infalible para atraer a nihilistas: Trampas de MDMA.