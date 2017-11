Descubren que pasan otras cosas aparte de las de Cataluña

Increíble pero cierto. Esta mañana, un grupo de investigadores de la Complutense ha hallado indicios de que hay otras noticias aparte de las que suceden en Cataluña. El descubrimiento se ha producido por casualidad, cuando este grupo de investigadores ha perdido la conexión a internet y, al mirar por la ventana, han podido observar atónitos que ahí también pasaban cosas.

Juan Francisco Salinas, catedrático en Historia nos comenta que en el pasado enterarse de las noticias de todas partes de España era algo muy habitual. "Pasaba todo el rato. Habían noticias de robos en Sevilla, huelgas en Gijón... Desconocíamos que aún sucedieran. Pensábamos que se habían extinguido como los dinosaurios o el talento de Joaquín Sabina".

La lista de sucesos que esta investigación ha sacado a la luz es larga e impactante, como por ejemplo que Rajoy se masturbó enfrente de un grupo de niños de primaria o que alguien logró vestir algo de Bershka sin parecer choni.

El gremio periodístico se encuentra perplejo. Catalina Mancera, de la Gaceta Matutina de Lugo, nos cuenta estupefacta:" Vi como atracaban un banco con 27 rehenes y 15 muertos. Pero claro, como el atracador no era catalán ni los rehenes gritaban 'Llibertat presos polítics' pues no he pensado que eso fuera una noticia".

Por desgracia, la rueda de prensa convocada para sacar a la luz el descubrimiento se ha tenido que cancelar. Puigdemont ha dicho 'no sé qué' y los periodistas han tenido que abandonar la sala de inmediato.