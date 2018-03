La DGT recomienda "alimentarse del primero que muera" en caso de nevadas en las carreteras

Las carreteras españolas calientan motores para Semana Santa, aunque la ola de frío sigue pesando en el ánimo de los Españoles a la hora de salir de casa. A fin de quitar un poco el miedo a los conductores y sacarse la responsabilidad de encima, la DGT ha publicado recientemente una guía completa para sobrevivir en caso de quedar atrapado en una gran nevada.

“Hemos visto que recomendar las cadenas no sirve de nada. El típico dominguero que se compra un SUV para ir a la sierra y se cree Indiana Jones nunca las lleva o no las sabe poner. ¿Ese cretino debería morir congelado? Nosotros creemos que sí, pero Montoro no nos deja porque asegura que perdemos dinero. Así que nos vemos obligados a dar consejos más prácticos”, aseguran desde la DGT.