Dios adelanta el Apocalipsis porque no aguanta una Semana Santa más

En estas fechas de beatería, pasión y misterio, el mandamás de la Iglesia Católica ha decidido comunicarse con sus fieles, esta vez sin utilizar ningún niño pastor hasta el culo de alucinógenos para ello. Según el mensaje enviado por el Altísimo a los mortales, el fin del mundo se ha adelantado del 3333 (un número redondo y fácil de recordar, porque Dios tiene muchas cosas en la cabeza) a 2018.

“Yo ya lo tenía todo previsto para los próximos mil años, pero da igual. ¡A la mierda! Yo así no puedo. No aguanto una trompetilla, tambor o saeta más. Y encima para que me mezclen con el ejército, señoras con horquillas gigantes clavadas en el pelo y chalados que se azotan y se visten como el KKK. ¡A cagar todo!”, asegura Dios, durante una visita a nuestra redacción para desahogarse un poco.