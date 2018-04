Dos terulianos llevan discutiendo por los pitos al himno desde la final de Copa de 2009

Esta mañana se ha sabido que dos tertulianos de la extinta TeleAlbacete llevan discutiendo sobre los pitos al himno nacional ininterrumpidamente desde 2009, cuando se jugó la final entre el FC Barcelona y el Athletic de Bilbao.

Al parecer el programa comenzó el día antes de la final pero, tras finalizar el mismo, los tertulianos se negaron a abandonar el plató hasta que uno de ellos diese su brazo a torcer. Durante estos últimos 9 años han seguido discutiendo sin parar a pesar de que el canal se cerró en 2011. En todo este tiempo nunca han dejado el plató a pesar de los múltiples intentos de sus familias para que lo dejasen estar.

Ambos tertulianos están a día de hoy divorciados aunque todavía no lo saben. Sus hijos reniegan de ellos, Hacienda los ha embargado por no presentar las últimas ocho declaraciones de la renta y uno de ellos fue operado de una hernia in situ ya que no hubo manera de que acudiese al hospital. Para poder seguir hablando la operación se realizó con anestesia local, así que gran parte de la conversación que mantenía consistía en dar alaridos muy fuertes. Toda la operación se puede ver en YouTube bajo el título 'Operan a un tipo que no se calla y no veas cómo grita'.

Lo paradójico de la situación es que con el paso de los años ambos fueron olvidando su postura inicial así que ninguno de ellos está seguro de estar defendiendo la posición con la que comenzó la discusión. Se cree que durante los 9 años han ido alterando su postura múltiples veces. Cuestionados acerca de sí algún día volverán a sus casas, ambos insisten en que no es culpa suya sino de su interlocutor, que es muy terco.

Ahora el Ayuntamiento de Albacete estudia cómo desajolar a los tertulianos ya que el estudio donde se encuentran va a ser demolido para construir un criadero de Miguelitos de la Roda. Por ello están consultando con varios zoólogos la forma de cambiar a los tertulianos de hábitat sin que estos sufran daño alguno.