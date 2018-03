El drama del 8M: 2.537 hombres fallecieron al no saber qué tenían que hacer para poder comer

Esta mañana el Ministerio del Interior ha desvelado las trágicas cifras de los fallecidos en el día de ayer durante el transcurso del Día de la mujer trabajadora y la huelga feminista. Según el Ministerio, 2.537 hombres fallecieron a lo largo del día al desconocer cómo podían obtener comida. La mayoría murieron de inanición pero varios cientos fallecieron tratando de preparar comida.

Es el caso de Antonio A. F., de 68 años, cuyo cadáver se lo encontró su mujer al volver de la manifestación feminista de Albacete: 'Le encontré tirado en el suelo. Iba vestido con unos harapos y llevaba una barba muy larga, lo cuál me sorprendió porque al irme de casa esta mañana estaba afeitado y llevaba puesto un pijama nuevo, pero mire, Antonio siempre fue un desastre. De hecho, no murió de hambre sino por tratar de comerse una lata de sardinas. Literalmente, quiero decir, intentó comerse la lata tal cual, sin sacar las sardinas de ella antes. Murió asfixiado, el muy imbécil. Ya me lo decía mi madre, que en paz descanse: Conchita, no te cases con el Antonio que es más tonto que ponerle un motor diésel a una alpargata. Qué razón tenía'.

Otro ejemplo nos lo encontramos en Foz, Galicia, donde Ana María G. S. encontró a su novio, Xuan L. H. electrocutado: 'Al parecer intentó freír un huevo en la tostadora y para poder sacarlo metió un tenedor. Lo que no entiendo muy bien es por qué iba desnudo, pero bueno, no deja de ser irónico ya que el muy desgraciado siempre me decía que yo no servía ni para cocinar. Estaba reuniendo fuerzas para dejarle y fugarme con Mari Carmen, la vecina del sexto, así que eso que me ahorro. Ahora podrá mudarse conmigo'.

Por el momento el gobierno ha manifestado que, aunque se alegra por ahorrarse 2.537 futuras pensiones, ahora tendrá que pagar 2.537 pensiones de viudedad más.