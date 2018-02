Echenique obligado a ver los Goya desde el parking por falta de rampas

Ni la pregunta de quien ganará, ni la de si el machirulo de Arturo Valls se cayó al nacer. La pregunta que más se repitieron los espectadores de la gala de los Goya fue ¿donde está Pablo Iglesias? La respuesta la tuiteó Echenique, quien contó que la falta de accesibilidad para sillas de ruedas en la gala les obligó a trasladarse en “el peor lugar”. Pero lo que no dijo es que ese lugar era el parking.

La Academia asegura que no se trata de discriminación y que se tomaron las medidas oportunas: “Tuvo un trato VIP. No se le cobró la primera hora de estacionamiento.”

Asimismo, la portavoz de la Academia ha aclarado que simplemente se trata de una cuestión de estrategia: “El día que gobierne Podemos, vamos a pone rampas hasta en el techo. Pero por el momento, quien nos da subvenciones es el ministro Méndez de Vigo. Así que nos gastamos el presupuesto en servirle jamón.”

En contacto con Echenique, quien nos atiende con una tos horrible por inhalar el humo de los coches, nos confiesa: “Pasé frío, pero no se puede negar que el parking es amplio. Pero lo que más me jodió fue que no me quisieran dar ninguna copa de champán alegando que tenía que conducir.”

Una vez terminados los Goya, la velada continuó hasta altas horas de la madrugada. Echenique nos cuenta: “Sí, la noche fue larga. Pero no porqué fuera a la fiesta. Fue porqué Pablo no se acordaba en que sector me había dejado.”