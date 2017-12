‘El País’ despide a todos los que pidieron crema catalana en la cena de Navidad

La aversión del diario no deportivo más vendido en España hacia todo lo que huela a catalán (y, por tanto, independentista) está alcanzando cotas insospechadas de absurdidad. Como muestra de ello, el despido de 14 colaboradores y trabajadores de la casa tras elegir crema catalana como postre en el menú de la cena navideña de empresa.

“Es mala pata, descarté los profiteroles con nata por eso de portarse bien antes de fiestas, y va y me cuesta el curro. Si lo sé me meto los profiteroles en el bolsillo. Suerte que tenía que conducir luego y me abstuve de copas, porque yo soy de chupito de Aromes de Montserrat al terminar la comida. Llego a pedir eso y me fusilan allí mismo”, asegura uno de los despedidos.