El TC eliminará el 1 de octubre del calendario

Terminó. Fin. El golpe definitivo para evitar la celebración del referéndum catalán ha venido de la mano de las mentes pensantes del Tribunal Constitucional, que han decidido que el próximo mes de octubre cuente sólo con 30 días.

“Si no existe el día, no pueden convocar un referéndum ilegal. ¡Toma ya!”, comenta uno de los jueces del tribunal, “muchos dicen que no podemos eliminar un día del calendario por nuestra cara bonita. Pero desde que el Gobierno nos dio poderes para multar y castigar nos hemos venido arriba. ¡Ya no nos detiene nada!”