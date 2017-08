2 / 5

"Mira, llevo trabajando en Garoña desde hace años y nunca me ha pasado nada. Tal vez he perdido un poco de pelo. Y la piel se me ha vuelto de color púrpura. Y la cabeza que me ha salido en la espalda y yo vivimos en lo alto de las montañas rocosas alimentándonos de carne humana. Pero aparte de eso, NA-DA", afirmaba un alto empresario responsable de la seguridad del centro.