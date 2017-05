El PP equipara los silbidos con el intento de homicidio

4 / 6

Más diputados también han resaltado la relación existente entre silbar y el independentismo. 'Silbar es el acto de expulsar con fuerza aire, aire ESPAÑOL. Si no te gusta el aire español, no respires. ¿Cómo sabemos que lo que hacen no es tratar de alejar España soplando fuerte? Es hora de sacar los tanques a las calles'.