España celebrará un referéndum para salir de Europa

La negativa por parte de la justicia alemana a extraditar a Puigdemont por rebelión ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia española. El Gobierno ha convocado un referéndum para decidir si España abandona Europa de forma unilateral.

"¡Europa nos roba!", ha dicho Albert Rivera.

El referéndum de autodeterminación español cuenta con el apoyo del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Rivera confiesa que "nos cuesta muchísimo apoyar al PP porque vamos a tope contra la corrupción, pero mira, vamos a hacer una excepción. Esta semana solo habíamos hecho catorce excepciones con el PP, así que tampoco queremos pasarnos de duros".

"¡Tenemos prisa!", grita Rajoy sobre la independencia de España. En la sede del PP también han oído cánticos de "¡Puta Alemania y puta Europa!"

Sin embargo, las leyes de la UE solo prevén que un Estado miembro pueda abandonar la Unión si así lo ha acordado previamente con el resto de Europa. Este no es el caso de España, que propone una salida unilateral, por lo que el referéndum español sería ilegal.

"Nos da igual que sea ilegal. Algunas reivindicaciones son ilegales pero son legítimas. ¡Europa es un montaje! ¡Somos los negros de Europa! Europa nos menosprecia, está políticamente atrasada y presenta tics fascistas, y además sufrimos déficit fiscal respecto a otros países más pobres", asegura Rajoy, que garantiza que "vamos a montar un referéndum con unas urnas que hemos pedido por Aliexpress y que los españoles esconderán en sus casas. Somos imparables. Es la voluntad de un pueblo. ¡Viva España libre!"

Este fin de semana, en el Santiago Bernabéu se escucharán cánticos de "¡Libertad!" y de "¡Independencia!" a partir del minuto 19:39.

Por su parte, los habitantes de Tabarnia se encuentran confusos. Más de lo habitual. Los tabarneses han anunciado que quieren permanecer en España pero no quieren salir de Europa. Así pues, Tabarnia organizará primero un referéndum para salir de Cataluña. Una vez fuera de Cataluña, organizará un referéndum para decidir si entra en España, pero solo en la parte de España que no es Cataluña. Tras ello, organizará otro referéndum para decidir si, una vez dentro de España (pero fuera de Cataluña) entra o no en Europa. Finalmente, celebrará un referéndum para decidir si permiten las bodas entre hermanos.