Un español bate el récord Guinness de dejar cosas para mañana

José Ignacio Paluego entra en la historia de los Guinness tras superar al mexicano Juan Pedro que ostentaba el récord tras 3 años diciendo que mañana se levantaba del sofá. “Por suerte no tengo que ir a recoger el premio a ningún lugar porque tengo una lista de cosas pendientes un poco larga”, declara Paluego.

José Ignacio actualmente trabaja como funcionario del Estado por méritos propios y lleva siendo empleado del mes durante los últimos cuatro años.

Según comenta José Ignacio, está muy satisfecho con el récord ya que es fruto de años de sufrimiento: “He tenido que alquilar otro piso en el que vivir porque en el otro tenía las habitaciones llenas de ropa por lavar, ropa por planchar y la cocina estaba llena de platos por fregar, declara Paluego.

“Una vez vino un equipo de arqueólogos a mi casa porque de tanto polvo acumulado pensaban que era un yacimiento arqueológico”, declara el recordman.

El día a día de José Ignacio resulta complicado: “Cada 3 semanas tengo que comprarme zapatos nuevos porque se me quedan pequeños, nunca me acuerdo de cortarme las uñas de los pies. Además, llevo 15 años apuntado en el mismo gimnasio y todavía no he podido ir, ayer me llamaron para saber si estaba vivo”, declara nuestro protagonista.