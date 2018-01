"Espejo Público" usará güijas para seguir con su periodismo de investigación

Tras los últimos sucesos que han tirado por suelo todas las suposiciones hechas en los medios dedicadas a desapariciones, secuestros o asesinatos, el programa de Antena 3 no quiere que lo que tanto da que hablar termine una vez resuelto el caso por la policía o se encuentre al verdadero culpable, y va a da un paso adelante: Contactar con los espíritus.

La primera de las preguntas que tienen preparadas para hablar con los entes es "¿Cómo te sientes?"

De esta manera, no solamente tendrán de primera mano las declaraciones de la gente que haya fallecido en horribles circunstancias, sino que también se ahorrarán dinero porque en lugar de pagarles por tenerles en primicia simplemente les pondrán un par de velas, además de poder estirar la historia que tan bien han atraído a las audiencias aunque se hayan pasado programas enteros dando palos de ciego.

Si el formato funciona, estrenarán una sección en la que Nacho Abad leerá las cartas y dirá a los que llamen si el panadero es un posible asesino y cuándo volvería a matar

Respondiendo a nuestras preguntas, Susanna Griso nos dice "Somos un nuevos en esto y no sabemos muy bien cómo va, pero estoy muy ilusionada. Yo no sé si hacen falta para invocar, pero ya he encargado comprar unas gallinas para sacrificarlas. Por el periodismo de sucesos, lo que haga falta".