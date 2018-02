Esperanza Aguirre declara que no conoce de nada a Esperanza Aguirre

Francisco Granados ha declarado ante el juez a petición propia. En su declaración, el que fuera Consejero de la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha apuntado directamente a Esperanza Aguirre como cabecilla de la trama de financiación ilegal del PP de Madrid.



La que fuese lideresa del partido en Madrid durante doce años se ha mostrado sorprendida respecto a las acusaciones de Granados. Así se lo ha hecho saber a los periodistas que la han interrogado sobre su relación la con la financiación corrupta del partido:

"¿Esperanza Aguirre? Ni idea. No conozco a esa señora. ¿Y decís que lideró el partido hasta 2016? Pues no caigo. No sé quien es".